В Петербурге количество случаев кишечной инфекции после еды из доставки выросло до 248

Число людей с кишечной инфекцией после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат", в Петербурге выросло до 248, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в стационарах города остается 129 человек, в том числе 2 ребенка. У 28 заболевших обнаружена Salmonella. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее в пресс-службе сообщали о 171 случае ОКИ и госпитализации 99 человек. При проверке производственных помещений АО "Грин бокс" были выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.