news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
Скопировать ссылку
В Петербурге из-за угрозы подъема уровня воды в Неве выше критических значений закрыли дамбу. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на дирекцию комплекса защитных сооружений.
Ожидается, что уровень воды в устье реки Невы может подняться до 2,3 метра.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400