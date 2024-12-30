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Происшествия 30 декабря 2024 09:58

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

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В Петербурге из-за угрозы подъема уровня воды в Неве выше критических значений закрыли дамбу. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на дирекцию комплекса защитных сооружений.

Ожидается, что уровень воды в устье реки Невы может подняться до 2,3 метра.

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