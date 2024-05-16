В Петербурге идут обыски по делу о незаконной легализации 7 тысяч мигрантов

Сотрудники МВД пресекли в Санкт-Петербурге деятельность организованной преступной группы, которая незаконно легализовала на территории России более 7 тысяч иностранных граждан, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в состав группировки входили 18 человек – граждане РФ и стран ближнего зарубежья. Злоумышленники создали три подставные фирмы, через которые оказывали услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получению трудовых патентов для иностранцев.

Чаще всего мигрантов регистрировали по адресам жителей Петербурга, аккаунты которых на госуслугах были предварительно взломаны. Всего выявлено 10 таких случаев. Для подделки миграционных документов использовались поддельные бланки.

По предварительным оценкам, в 2022 году группировка «легализовала» свыше 7 тысяч иностранцев, получив за эти незаконные услуги от 27 до 35 тысяч рублей с человека. Ежемесячный криминальный доход каждого участника группы мог достигать 1 миллиона рублей.

В настоящее время пятеро фигурантов дела, являющихся иностранцами, находятся за пределами России. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск. Остальные задержаны и дают показания следствию.