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В Петербурге и Ленобласти за нарушения парковки полиция изъяла более 5 тыс. самокатов
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области провели масштабный рейд по изъятию электросамокатов кикшеринговых компаний, размещенных с нарушением установленных правил, сообщает ТАСС.
В процессе операции, длившейся три дня, было конфисковано и помещено на специальный склад временного хранения более 5,5 тысяч электросамокатов. По всем выявленным фактам нарушений возбуждены административные дела о самовольном завладении участком.
Изъятая техника будет направлена на экспертизу для оценки технического состояния и безопасности эксплуатации.
Кроме того, полиция провела обыски в офисах одного из кикшеринговых операторов в Санкт-Петербурге и Москве в рамках уголовного дела, связанного с наездом арендованного электросамоката на ребенка в сентябре 2023 года. Тогда водитель скрылся с места ДТП, а предоставленные компанией данные не позволили его идентифицировать.
Около 150 самокатов этого оператора были изъяты для исследования с целью установления личности виновника наезда и определения, могли ли неисправности самоката стать причиной аварии.
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