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В Петербурге ФСБ разгромила террористическую ячейку РДК*
ФСБ сообщила, что разгромила в Петербурге законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса», сообщает РИА Новости.
В состав ячейки входили четверо петербуржцев, являвшихся приверженцами правокардинальной идеологии. Члены ячейки с целью терактов в Петербурге и Ленобласти изучали объекты жизнеобеспечения, транспорта и другой инфраструктуры.
По данным ФСБ, члены РДК в Петербурге хотели по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне спецоперации.
* запрещенное в России террористическое формирование.
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