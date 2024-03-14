В Петербурге ФСБ разгромила террористическую ячейку РДК*

ФСБ сообщила, что разгромила в Петербурге законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса», сообщает РИА Новости.

В состав ячейки входили четверо петербуржцев, являвшихся приверженцами правокардинальной идеологии. Члены ячейки с целью терактов в Петербурге и Ленобласти изучали объекты жизнеобеспечения, транспорта и другой инфраструктуры.

По данным ФСБ, члены РДК в Петербурге хотели по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне спецоперации.

* запрещенное в России террористическое формирование.