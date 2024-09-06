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Происшествия 6 сентября 2024 16:39

В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком

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Сегодня в Санкт-Петербурге электричка столкнулась с грузовиком. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило об этом в своем телеграм-канале.

В настоящее время проводится доследственная проверка по данному факту. Следственный отдел на транспорте в Санкт-Петербурге выясняется обстоятельства произошедшего. Пока нет информации о пострадавших.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел на станции «Броневая». Пассажиры электрички не пострадали.

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