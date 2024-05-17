В Петербурге арестован обвиняемый в избиении до смерти солистки Una

В Петербурге мужчина был арестован по обвинению в нанесении смертельных травм своей девушке, солистке местной музыкальной группы Una Анастасии Котовой, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, вечером 15 мая в состоянии алкогольного опьянения Артем Табачук жестоко избил Котову в квартире на улице Тверской в Колпино. Он нанес не менее 15 ударов ногой по голове и телу девушки, в результате чего она скончалась от полученных повреждений.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить Табачука под стражу до 15 июля по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.

Как сообщают правоохранительные органы, Табачук полностью признал свою вину и дал изобличающие показания. Однако во время судебного заседания он просил избрать для него иную, более мягкую меру пресечения.