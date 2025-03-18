В Петербурге арестовали подозреваемых в хищении более 238 млн, выделенных на противогазы

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о хищении более 238 млн рублей, выделенных из бюджета на закупку противогазов для нужд гражданской обороны в Ленинградской области.

Как сообщает ТАСС, Олега Сайфулина, Василия Ажойчика, Виталия Маркова, Олега Дмитриева и Сергея Зиновьева обвиняют по статье «Мошенничество». Их арестовали до 11-12 мая, в зависимости от даты задержания.

По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь прошлого года возглавляемое Сайфулиным ГКУ Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» заключило с коммерческими организациями шесть госконтрактов о поставке противогазов для формирования резерва имущества гражданской обороны в регионе.

При этом задержанные знали, что противогазы по качеству не соответствовали требованиям, установленным в эксплуатационной документации и в контрактах. Кроме того, они не были допущены к обращению на товарном рынке России, не могли считаться безопасными для потенциальных пользователей и использоваться в качестве средств индивидуальной защиты.

За поставленный товар поставщики перечислили в общей сложности более 238 млн рублей, которыми задержанные распорядились по собственному усмотрению.