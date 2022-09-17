В пестречинском селе перенесли памятник неизвестному солдату ради бюста Айдара Хафизова

В селе Конь Пестречинского района РТ успешно перенесли памятник Неизвестному Солдату. На его месте появится бюст народного артиста Татарстана Айдара Хафизова, который являлся уроженцем этой деревни. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Памятник стоял на территории сельского Дома культуры. Перенесли его на новое место — к памятнику павшим в Великой Отечественной войне, на котором высечены фамилии, тем самым организовав единый комплекс. Работы по переносу провели успешно. Подготовили заранее основание. Сам памятник будет обновлен», — рассказали в районе.

На месте памятника появится бюст Айдара Хафизова, который ушел из жизни в 2020 году. Решение об установке бюста будет принимать Министерство культуры Татарстана.

Местному клубу в селе Конь также присвоено имя артиста. В этом году объект будет капитально отремонтирован.

Айдар Хафизов родился 20 мая 1943 года в селе Конь Пестречинского района республики. В 1970 году окончил Казанское театральное училище. Начинал актерскую карьеру в театре Камала, позже работал в разных местах: в 1971–1974 годах был режиссером во Дворце культуры имени Ленина, в 1974–1975 годах — администратором Кукольного театра, в 1975–1976 годах — мастером художественного слова в Казанской филармонии, в 1976–1978 годах — артистом передвижного театра (ныне театр Карима Тинчурина). С 1978 года играл на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.