В Пестречинском районе Татарстана завершились работы по программе «Наш двор»

В Пестречинском районе Татарстана завершены работы по президентской программе «Наш двор». В этом году в муниципалитете было отремонтировано 19 территорий, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

В селах Пестрецы, Ленино-Кокушкино, Кощаково и Богородское выполнены асфальтные работы, устройство уличного освещения, установлено детское и спортивное оборудование, где это было предусмотрено проектом, урны и скамейки. Осталось установить несколько мусорных контейнеров на обустроенных площадках.

После завершения работ в течение двух недель запланированы выезды по приемке дворов.

С 12 октября в Пестречинском районе возобновятся сходы граждан по обсуждению предварительных схем дворов по программе «Наш двор». Встречи пройдут 12 и 13, 17 и 18 октября.

На 2023 год запланировано благоустройство 18 дворов: три двора обновят в Пестрецах, один в Ленино-Кокушкино, остальные — в Кощаково.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.