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В Пестречинском районе высадили 100 тысяч молодых деревьев
На пустующей территории в поселке Козий Починок Пестречинского района Татарстана прошла благотворительная акция «Урманфест». Участники события посадили 100 тыс. саженцев нескольких пород: сосну, ель, лиственницу, клен остролистный, черемуху, липу, рябину, ясень, каштан. Их высота пока составляет от 30 сантиметров до одного метра.
«На этом месте хорошая влажная почва, поэтому, я думаю, приживаемость составит 80–90%. Надеемся, лет через 15–20 здесь будет здесь красивый лес», — отметил участковый лесничий Матюшинского лесничества Нурсиль Гибадуллин.
Несмотря на то, что погода выдалась пасмурной и дождливой, в акции приняли участие 2 тысячи человек — это представители трудовых коллективов и неравнодушные люди из Казани и района.
Им предоставили лопаты и раздали саженцы, а после работы напоили чаем, накормили пловом и гречкой с мясом. Многие приехали всей семьей, взяв с собой детей.
«Это такое доброе дело и отличная возможность привить детям любовь к природе, показать им, что можно что-то создавать, приносить пользу для своей планеты, для своего родного края. Ну, и экологию поддерживать», — заметила мать троих детей Зифа Замалиева.
Посетили мероприятие и также посадили деревья депутат Государственной Думы РФ Рустам Калимуллин, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, глава района Ильхам Кашапов.
«Бережное сохранение лесных богатств — это общая наша с вами работа. Татарстан занимает лидирующую позицию по искусственному лесовосстановлению, лесоразведению», — отметил Равиль Кузюров.
Почетные гости наградили благодарственными письмами организаторов экологического фестиваля за преумножение лесных богатств республики.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.
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