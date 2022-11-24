В Пестречинском районе ВТП в этом году может вырасти на 15%

В Пестречинском районе Татарстана объем валового территориального продукта по оценочным данным увеличится по сравнению с прошлым годом на 14,3% и составит 21,9 млрд рублей. Такие данные на XXVII заседании Совета Пестречинского района привел и. о. руководителя исполкома муниципалитета Альберт Сабитов.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, нам удалось сохранить положительную динамику развития экономики района в 2022 году, — отметил спикер. — По итогам девяти месяцев 2022 года Пестречинский район в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов республики поднялся на 9-е место из 45 районов и городских округов и на 4-е место среди 13 районов, имеющих только сельское население».

Объем отгруженных товаров по видам экономической деятельности за девять месяцев превысил 3,8 млрд рублей, что на 14,4% выше соответствующего периода прошлого года.

«По итогам года мы ожидаем, что объем отгруженных товаров составит 5,3 млрд рублей», — сообщил Сабитов.

Прогнозируется, что объем отгруженных товаров будет постепенно расти в последующие годы: в 2023 году — до 5,5 млрд рублей, в 2024-м — до 5,7 млрд рублей, а в 2025-м достигнет 6 млрд рублей.