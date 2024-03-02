В Пестречинском районе впервые состоялся лыжный забег в память о бойцах СВО

Фото: Зухра Галимуллина

В Пестречинском районе РТ впервые состоялся лыжный пробег, посвященный участникам спецоперации. Юные спортсмены из Ленино-Кокушкинской школы стартовали от здания учебного заведения и финишировали уже в Пестрецах, где возложили к памятнику павшим цветы в парке Победы.

«Лыжня памяти» собрала участников у молодежного центра, где прошел торжественный митинг, посвященный памяти пяти погибших военнослужащих-односельчан. Надписи с их именами и фотографиями держали школьники, выстроившиеся в стройные ряды. Пришли почтить память погибших земляков и жители села.

Фото: Зухра Галимуллина

Обращаясь к собравшимся, глава района Ильхам Кашапов выразил родителям погибших воинов слова благодарности за воспитание настоящих патриотов своего Отечества.

«Пока есть такие герои, наша страна непобедима, их имена навсегда вписаны в летопись истории района!» — отметил он.

Фото: Зухра Галимуллина

Слово предоставили и местным серебряным волонтерам, которые, не жалея ни сил, ни времени, вносят свой вклад в приближение Победы: они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Затем участники мероприятия возложили гирлянду и цветы к подножию памятника павшим.

На старт встали тринадцать школьников, воспитанников тренера, учителя физкультуры Алексея Чукурова.

«Мы предварительно прошлись уже по предстоящей трассе, которая проходит через поля, все проверили, — рассказал педагог. — Впереди путь нам проложит снегоход, а мы пойдем след в след, поддерживая друг друга».

Фото: Зухра Галимуллина

Последний факт особенно актуален, учитывая, что в числе участников были и два представителя старшего поколения. Оба из Пановки. И одному из них, Искандеру Фасхутдинову, на днях исполняется уже 70 лет.

«Я не мог остаться в стороне от этого события, — объясняет мужчина, — в зоне СВО сегодня служит мой сын. И я стараюсь поддержать его и его товарищей, как могу».

Фото: Зухра Галимуллина

Искандер Фасхутдинов и прежде был активным человеком по жизни, а с уходом сына в зону СВО всю свою энергию направил на вклад в Победу. Он плетет маскировочные сети, готовит окопные свечи для отправки солдатам.

Участники пробега прошли до двенадцати километров.

Конечный пункт — парк Памяти, где были возложены цветы к подножию памятника павшим.

Фото: Зухра Галимуллина

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.