Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Пестречинском районе впервые состоялся лыжный забег в память о бойцах СВО
В Пестречинском районе РТ впервые состоялся лыжный пробег, посвященный участникам спецоперации. Юные спортсмены из Ленино-Кокушкинской школы стартовали от здания учебного заведения и финишировали уже в Пестрецах, где возложили к памятнику павшим цветы в парке Победы.
«Лыжня памяти» собрала участников у молодежного центра, где прошел торжественный митинг, посвященный памяти пяти погибших военнослужащих-односельчан. Надписи с их именами и фотографиями держали школьники, выстроившиеся в стройные ряды. Пришли почтить память погибших земляков и жители села.
Обращаясь к собравшимся, глава района Ильхам Кашапов выразил родителям погибших воинов слова благодарности за воспитание настоящих патриотов своего Отечества.
«Пока есть такие герои, наша страна непобедима, их имена навсегда вписаны в летопись истории района!» — отметил он.
Слово предоставили и местным серебряным волонтерам, которые, не жалея ни сил, ни времени, вносят свой вклад в приближение Победы: они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Затем участники мероприятия возложили гирлянду и цветы к подножию памятника павшим.
На старт встали тринадцать школьников, воспитанников тренера, учителя физкультуры Алексея Чукурова.
«Мы предварительно прошлись уже по предстоящей трассе, которая проходит через поля, все проверили, — рассказал педагог. — Впереди путь нам проложит снегоход, а мы пойдем след в след, поддерживая друг друга».
Последний факт особенно актуален, учитывая, что в числе участников были и два представителя старшего поколения. Оба из Пановки. И одному из них, Искандеру Фасхутдинову, на днях исполняется уже 70 лет.
«Я не мог остаться в стороне от этого события, — объясняет мужчина, — в зоне СВО сегодня служит мой сын. И я стараюсь поддержать его и его товарищей, как могу».
Искандер Фасхутдинов и прежде был активным человеком по жизни, а с уходом сына в зону СВО всю свою энергию направил на вклад в Победу. Он плетет маскировочные сети, готовит окопные свечи для отправки солдатам.
Участники пробега прошли до двенадцати километров.
Конечный пункт — парк Памяти, где были возложены цветы к подножию памятника павшим.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Гульшат Куделькиной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»