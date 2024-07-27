В Пестречинском районе восстановят старинные храмы за 3 млн рублей

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В Пестречинском районе пройдут работы по сохранению четырех старинных храмов, консервация которых начнется в рамках проекта «Небо? — Свод!», поддержанного Фондом президентских грантов. Они расположены в урочищах Русская Серда, Селенгуши, Елагино и селе Верхние Девлизери.

Финансирование составляет 3 млн рублей. Средства пойдут на приобретение стройматериалов, инструментов, вплоть до лопат и ведер. Также привлекают специалистов в области краеведения, архитекторов. Надеются и на неравнодушных местных жителей и уроженцев исчезнувших деревень. Главным событием для храмов станут литургии — первые службы за почти 100 лет.

Занимаются спасением сельских храмов республики участники движения «Куда ведут ручьи?». Как отмечает его руководитель Владислав Ларкин, в команду волонтеров входят люди разных возрастов и профессий.

«Мы получили средства на материалы, благодаря которым сможем укрыть консервационными кровлями трапезные, алтарные части. Именно кровельные работы помогут нам сохранить эти храмы. Иначе пройдет 5, 10, 15 лет, и мы столкнемся с тем, что кирпич будет разрушен, наступит необходимость совсем другой работы, еще более сложной. Поэтому наша задача — в ближайшее время мобилизоваться, собраться всем вместе и совместно потрудиться на благо спасения нашего наследия», — рассказал он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Пенсионер Павел Цыганов родом из села Кряш-Серда. Он часто останавливается возле заброшенного храма, когда навещает родных на кладбище, ведь оно находится рядом. Здесь к нему часто приходят воспоминания из детства.

«Когда мы были еще маленькими, храм уже не работал. Колхоз тогда использовал его для хранения удобрений. Мы, дети, боялись близко сюда подходить. Становясь взрослее, проезжая мимо, на душе оставался осадок и сожаление, что здание находится в таком состоянии. Знаем, что им хотят заняться. Приехали посмотреть, есть ли движение вперед. Интересуемся, переживаем за будущее поколение. Народ не против, наоборот, мы поддерживаем. Ведь церковь воспитывает в человеке лучшие качества. Здесь можно будет помолиться за близких, за ребят, которые находятся на СВО. Если позовут, приеду, помогу. Думаю, и другие не останутся в стороне», — поделился мнением Павел Цыганов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Как рассказала архитектор-реставратор Анастасия Воронина, на объектах в основном предполагается консервация — остановка разрушения и фиксация существующего состояния памятника. И подтвердила, что практически для всех старинных сооружений характерна долговечность.

«Раньше все было плотнее, лучше сделано. Даже если смотреть хронологию, взять храмы и проследить, как менялась кирпичная кладка, раствор, то выясняется, что с каждым веком кирпич становится меньше, а шов тоньше», — говорит она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Для медиагостей на пресс-туре провели экскурсию по объектам, они могли свободно сфотографировать и снять на видео фасад здания, войти внутрь, задать интересующие вопросы. Когда блогера Марину Фунтикову, которая рассказывает подписчикам об интересных местах Казани, пригласили принять участие в туре, она сразу согласилась. Взяла с собой дочь Марусю.

«Очень красивые храмы. И жалко, что они заброшены. Тут понимаешь, что в затерянных местах Татарстана стоят такие величественные сооружения. Меня впечатляет та мысль, что я вижу „до“ и смогу увидеть, как оно будет „после“», — поделилась она. Более того, блогер планирует присоединиться к работам по консервации церквей, приехать хотя бы на один день, чтобы помочь волонтерам.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Проект уже реализуется. В Верхних Девлизерях смонтировали каркас кровли алтаря, очистили своды от нанесенного грунта, установили временные окна.

В Русской Серде есть настоятель, служатся молебны, проведена расчистка, установлены временные окна, начаты работы по восстановлению целостности кирпичной кладки.

В Селенгушах произведена расчистка храма, смонтирована стропильная система и набита обрешетка над трапезной. В ближайшее время будет уложен ондулин, начнётся монтаж кровли алтаря. В Елагино расчистили храм, смонтировали часть временных окон, перегородку между трапезной и основной частью храма и укрыли алтарь.