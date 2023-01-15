В Пестречинском районе в последний путь проводили участника Великой Отечественной войны

В Пестречинском районе Татарстана сегодня простились с участником Великой Отечественной войны Анатолием Денисовым. Последние шесть лет ветеран проживал в селе Пановка.

Глава района Ильхам Кашапов на церемонии прощания выразил соболезнования родным и близким Денисова. Он подчеркнул, что для всего района и республики уход защитника Родины, участника войны — большая трагедия.

Анатолий Денисов родился в 1926 году в селе Сарсаз-Горы Мензелинского района в семье крестьянина. После окончания школы работал в сельском хозяйстве.

1 января 1943 года 17-летний Анатолий Денисов ушел на фронт. Военное обучение он проходил в первом гвардейском стрелковом полку, который располагался в Суслонгоре. Окончил полковую школу в Вольске.

25 мая 1943 года был направлен со своими товарищами на фронт в первый стрелковый полк, формировавшийся под Орлом, влился во вторую гвардейскую армию. Защитник Родины прошел боевой путь от Орла до Кенигсберга. Освобождал от фашистов Белоруссию, Латвию, Литву, Восточную Пруссию. Первые два ранения получил под Шауляем и Каунасом, третий раз был ранен под Кенигсбергом.

Как сообщили «Татар-информу» в администрации, на сегодняшний день в Пестречиснком районе в живых осталось пять участников Великой Отечественной войны.