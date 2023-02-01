Власти Пестречинского района объяснили, почему не борются с борщевиком химикатами

Фото: архив «Татар-информ»

В 2023 году в Пестречинском районе Татарстана продолжится борьба с борщевиком Сосновского — растением, которое опасно для человека тем, что вызывает сильнейшие ожоги. Об этом на сходе граждан сообщил глава Шигалеевского сельского поселения Венер Салимов.

Как пояснили «Татар-информу» в администрации района, в муниципальном образовании не применяют химические составы при обработке территорий от вредоносного сорняка, так как борщевик здесь растет в основном на берегах рек, а в водоохранной зоне химикаты не используются.

Фото: архив «Татар-информ»

Борщевик Сосновского — наиболее агрессивный и конкурентоспособный сорняк. Его сок вызывает сильные и долго не заживающие ожоги. В среднем одно растение способно ежегодно давать до 70 тыс. жизнеспособных семян, которые хранятся в почве до пяти, а иногда и 12–15 лет. Борщевик занесен в список сорных и опасных растений «Черной книги флоры средней России».



По словам Венера Салимова, также в этом году продолжатся работы по благоустройству территории Шигалеевского поселения — запланирована посадка новых деревьев, проведение субботников и средников, обкос территории и другие мероприятия.

Помимо этого, в сельском поселении предстоит решить еще много различных вопросов. Так, в числе прочего пройдут мероприятия по первичной пожарной безопасности (установка гидрантов, указателя, пирса). По программе самообложения будут защебенены дороги в селе Старое Шигалеево и оборудованы детские игровые площадки в селе Новое Шигалеево.

Планируется организация вывоза ТКО на всех вновь образованных улицах Нового Шигалеева, обустройство освещения, ремонт и благоустройство родника, установка забора игровой площадке по ул.Профсоюзная.

Фото: архив «Татар-информ»

Салимов призвал жителей села активнее участвовать в республиканской программе самообложения, отметив, что это помогает в решении многих проблем. «В целом наше поселение по всем направлениям имеет положительную динамику развития. Основная наша цель — создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, повышения уровня жизни населения сельского поселения. Мы надеемся, руководство района, все организации, расположенные на территории нашего поселения, население примут активное участие в дальнейшем развитии экономики поселения», — подытожил он.