Власти Пестречинского района объяснили, почему не борются с борщевиком химикатами
В 2023 году в Пестречинском районе Татарстана продолжится борьба с борщевиком Сосновского — растением, которое опасно для человека тем, что вызывает сильнейшие ожоги. Об этом на сходе граждан сообщил глава Шигалеевского сельского поселения Венер Салимов.
Как пояснили «Татар-информу» в администрации района, в муниципальном образовании не применяют химические составы при обработке территорий от вредоносного сорняка, так как борщевик здесь растет в основном на берегах рек, а в водоохранной зоне химикаты не используются.
По словам Венера Салимова, также в этом году продолжатся работы по благоустройству территории Шигалеевского поселения — запланирована посадка новых деревьев, проведение субботников и средников, обкос территории и другие мероприятия.
Помимо этого, в сельском поселении предстоит решить еще много различных вопросов. Так, в числе прочего пройдут мероприятия по первичной пожарной безопасности (установка гидрантов, указателя, пирса). По программе самообложения будут защебенены дороги в селе Старое Шигалеево и оборудованы детские игровые площадки в селе Новое Шигалеево.
Планируется организация вывоза ТКО на всех вновь образованных улицах Нового Шигалеева, обустройство освещения, ремонт и благоустройство родника, установка забора игровой площадке по ул.Профсоюзная.
Салимов призвал жителей села активнее участвовать в республиканской программе самообложения, отметив, что это помогает в решении многих проблем. «В целом наше поселение по всем направлениям имеет положительную динамику развития. Основная наша цель — создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, повышения уровня жизни населения сельского поселения. Мы надеемся, руководство района, все организации, расположенные на территории нашего поселения, население примут активное участие в дальнейшем развитии экономики поселения», — подытожил он.