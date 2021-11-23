В Пестречинском районе в 2022 году благоустроят территории 24 многоквартирных домов

В 2022 году в Пестречинском районе Татарстана по республиканской программе «Наш двор» будут благоустроены территории 24 многоквартирных домов. Пять дворов отремонтируют в селе Пестрецы, 11 — в Ленино-Кокушкине, два — в Кощакове и один — в Богородском.

«К обустройству запланировано 19 дворов, это 24 многоквартирных дома, 466 квартир и 55,8 тыс. кв. метров обустроенной придомовой территории», — рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В Пестречинском районе при участии главы Ильхама Кашапова состоялось совещание по программе «Наш двор», где обсуждалось обустройство каждой конкретной территории. Как и в 2021 году, работы во дворах в 2022-м будут выполняться комплексно — вместе с заменой канализации и сетей водоснабжения. В некоторых дворах требуется полная реконструкция, где-то эта работа частично проведена.

«Замена сетей будет выполняться за счет бюджета района», — уточнила собеседница агентства.

Помимо этого, участники встречи обсудили, где будут располагаться площадки ТБО, детские площадки во дворах, затронули вопрос незаконных построек и гаражей. «Большое количество данных построек выявлено в селе Ленино-Кокушкино. Здесь к работе присоединится административно-техническая инспекция района, и к весне 2022 года все незаконные постройки необходимо будет убрать», — отметила Ляйсан Мифтахова.