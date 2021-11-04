В Пестречинском районе устранят недочеты в благоустроенных по «Нашему двору» территориях

В Пестречинском районе Татарстана устранят недочеты на благоустроенных территориях по республиканской программе «Наш двор». Такое решение приняло руководство районов после объезда дворовых территорий. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе района.

В мероприятии принял участие глава района Ильхам Кашапов, представители управляющих компаний, старшие по домам. Объезд состоялся по дворам в селах Пестрецы и Ленино-Кокушкино, которые были реализованы в 2020 году, — участники выявили недочеты, которые образовались после года эксплуатации, осмотрели проблемные участки, пообщались с жильцами домов.

«В некоторых местах в асфальте образовались провалы. На недочеты указали дорожникам и представителям управляющих компаний, чтобы они приняли меры по их устранению», — поделился с агентством заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Рамиль Шайхутдинов.

Далее в исполкоме района планируют объехать дворовые территории, которые были благоустроены в 2021 году. «Объезд на этом не завершается. В ближайшем будущем будут проверены дворы сел Старое Шигалеево и Кулаево», — поделился замруководителя исполкома.

Благоустройство дворов продолжается, на сегодняшний день дорожные службы завозят плодородный грунт, затем на придомовых территориях будет засеян газон.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в селах Старое Шигалеево, Пановка и Кулаево отремонтировано 19 дворов. Ровно такое же количество территорий было благоустроено в селах Пестрецы и Ленино-Кокушкино в 2020 году. В общей сложности за пятилетнюю программу «Наш двор» в Пестречинском районе планируется благоустроить 95 дворов.