В Пестречинском районе РТ установили новую ограду на кладбище с захоронениями XIX века

В селе Люткино в Пестречинском районе Татарстана установили новую ограду на старинном кладбище с захоронениями XIX века. Это стало возможным благодаря Фонду президентских грантов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Благоустройство объекта состоялось в рамках реализации проекта «Память не водица», руководителем которого является Екатерина Гаврилова. В прошлом году инициативные жители села предложили привести в порядок кладбище, однако собранных средств на работы по благоустройству было недостаточно, поэтому сельчане подали заявку на получение гранта и в марте 2021 года получили финансирование от Фонда президентских грантов.

«Сумма гранта составила 463 тыс. рублей. Пожертвования также делали жители села. В начале сентября работы по возведению новой кладбищенской ограды завершились», — поделилась с агентством руководитель проекта Екатерина Гаврилова.

По словам собеседницы агентства, на старинном кладбище сохранились захоронения XIX века — это свидетельство о некогда большом селе. Сейчас в селе по прописке проживают десять человек. Захоронения продолжаются ежегодно, однако кладбище разрушается и требует комплексного благоустройства, которое не проводилось более полувека.

«Кладбище в селе Люткино — это место захоронения выдающихся людей: здесь покоится более 30 участников Великой Отечественной войны, учителя, труженики тыла, участники Первой мировой войны. В 2020 году совместно с военно-историческим клубом „Витязь“ при Национальном музее Республики Татарстан на кладбище установлена памятная табличка в честь уроженца села, георгиевского кавалера, Героя Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов Максима Терентьева», — рассказала Екатерина Гаврилова.

В течение июля и августа 2021 года жители и уроженцы села провели серию субботников. Сельчане демонтировали сгнившую ограду, спилили старые деревья и поросль кустарников, складировали бытовой мусор, накопленный за годы. Далее на средства президентского гранта закупили материал для возведения новой ограды и оплатили работы по монтажу ограды.

«В конце сентября при содействии администрации района планируется проведение сельского праздника с участием фольклорных коллективов из Казани и Пестречинского района для всех жителей, уроженцев села, волонтеров, принимавших участие в работах по благоустройству. Цель проекта „Память не водица“ — усилить интерес к истории», — поделилась планами Гаврилова.

Проект «Память не водица» поддержан приходом храма Животворящего Креста Господня села Кулаево. Исторически храм святителей Гурия, Варсонофия и Германа, построенный в селе Люткино в 1989 году, был частью Спасского прихода села Кулаево. Кулаевский священник Николай Боков активно участвовал в строительстве новой церкви и школы в Люткино.

Екатерина Гаврилова — внучка участника Великой Отечественной войны, уроженца села Люткино Павла Бочкарева. В 70-х годах Павел Бочкарев преподавал географию и историю в Кулаевской сельской школе. Родственники героя принимают активное участие в деле возрождения села и сохранения его истории.