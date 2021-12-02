В Пестречинском районе Татарстана завершено строительство ФАПа

В деревне Карповка в Пестречинском районе РТ завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта.

«Стоимость объекта составляет 3 млн 974 тыс. рублей. Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта запланировано на начало 2022 года», — поделился с ИА «Татар-информ» заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.



Сейчас в деревне Карповка живут чуть более 200 человек. Ранее жители обращались за медицинской помощью в старое арендованное помещение. С нового года жители деревни начнут получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.

По словам Шайхутдинова, ФАП является модульной конструкцией на винтовых сваях. Его площадь составляет 58 квадратных метров. Новое учреждение отвечает всем современным требованиям, сюда завезено необходимое оборудование.

«Со стороны района выполнен завоз грунта, чтобы выровнять территорию, оборудована парковка с тротуаром к самому ФАПу, также подведен газопровод. Ведутся работы по оформлению документации: разрешение на ввод выдано, оформляется постановка на кадастровый учет. После всех процедур новое лечебное учреждение примет своих посетителей», — отметил собеседник агентства.

ФАП возведен по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Эта программа в России реализуется с января 2021 года. Предполагается, что медицинская помощь для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны станет доступнее. В течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах России планируется направить около 558 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. В этом году на эти цели предусмотрено 100 млрд рублей, включая 89 млрд рублей из бюджета РФ.