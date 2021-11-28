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Ру Тат
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Общество
28 ноября 2021  05:01
Эльза Кузнецова

В Пестречинском районе Татарстана зальют десять катков

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Открытые катки планируется залить в селах Кощаково, Конь, Ленино-Кокушкино, Татарское Ходяшево, Пановка, Шали, Пимери и Чита, а также около мечети в деревне Куюки. Впервые будет залит каток при въезде в село Пестрецы.

«Заливка катков еще не началась из-за нестабильной погоды, — поделилась с ИА „Татар-информ“ пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова. — Должны были начать, но из-за положительных температур отложили, ждем первых морозов».

В прошлом году катки были залиты в Детском городе и около лыжной базы в Сосновом бору. 
В этом году пестречинцы также смогут покататься на лыжной базе, которая была открыта в 2020-м. Здесь можно взять лыжи напрокат.

Протяженность обустроенной лыжной трассы в Пестрецах на стадионе составляет 3 км, из них 1,5 км оборудовано освещением с 17.00 до 22.00. В будние дни лыжная база работает с 17.00 до 21.00, в выходные — с 10.00 до 21.00.

#пестречинский район
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