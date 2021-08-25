В Пестречинском районе Татарстана впервые за парты сядут более 6 тысяч учеников — это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Такую информацию на традиционном августовском совещании озвучила начальник отдела образования Пестречинского муниципального района Марина Харитонова.

Встреча педагогов, воспитателей, руководителей и ветеранов отрасли прошла в стенах многопрофильного лицея в ЖК «Царево».

«Стремительно идет рост численности учащихся: так, если два года назад число первоклассников было 400, сегодня эта цифра достигает 1000 детей. Соответственно следует отметить увеличение по сравнению с 2019 годом и количества педагогов на 200 человек. Вопрос привлечения педагогов, в том числе молодых, остается актуальным», — отметила спикер.

Сеть образовательных организаций Пестречинского района также продолжает расти. В прошлом учебном году были сданы в эксплуатацию два новых объекта — школа на 1224 места и детский сад «Росток» на 220 мест, где за счет спонсорских средств были созданы еще 110 мест. К новому учебному году завершается строительство к 1 сентября школы в Куюках на 1224 места, также построенной в рамках республиканского бюджета.

«Еще в этом году ожидается сдача двух детских садов в деревне Куюки и селе Богородское, возведенных благодаря национальному проекту „Демография“», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе района.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в шести школах района созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые работают в экспериментальном и инновационном режиме и которые сопровождают педагогов своих и всех остальных школ района.

Всего в системе образования района реализуется восемь проектов, работают 11 стажировочных и экспериментальных площадок федерального и регионального уровней совместно с ведущими вузами республики.

«Продолжая формировать образовательное пространство района, нашей задачей сегодня является развитие инновационной инфраструктуры образования, включающей в себя базовые школы и детские сады и транслирующие лучшие инновационные образовательные модели, что должно вести к достижению современного качества обучения, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и общества», — отметила спикер.

По словам Марины Харитоновой, в течение последних лет наблюдается рост количества высокобалльников, чьи результаты выше 80 баллов. Сегодня таких ребят — 46 из восьми школ. Самое большое количество высокобалльников — 18 — в первой школе. А по предметам лидерство сохранилось по русскому языку — 25 учеников (это больше половины).

Ежегодно все ученики 11-х классов выпускаются с аттестатами о среднем общем образовании. В этом году 20 выпускников окончили школу с российской медалью отличия, двое — не подтвердили медаль, сдав ЕГЭ на низкий результат. Руководителям школ рекомендовано объективно оценивать знания учеников.

В 2020/2021 учебном году увеличилось количество побед регионального этапа Всероссийских предметных олимпиад с одного до пяти. По математике, английскому языку и физике республиканской олимпиады «Путь к Олимпу» призерами стали ученики второй школы.

По географии, родному русскому языку, родному татарскому языку и родной литературе призерами республиканских олимпиад 4–11-х классов стали 13 учеников первой и второй, Шалинской, Конской, Ленино-Кокушкинской и Отар-Дубровской школ. «Мы сумели не только сохранить, но и улучшить свои позиции: 22 ученика в этом году стали победителями и призерами республиканских и региональных этапов Всероссийских предметных олимпиад», — сказала начальник отдела образования Пестречинского муниципального района Марина Харитонова.

В финале августовского совещания состоялось награждение ветеранов образовательной отрасли в Пестречинском районе.