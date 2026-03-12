В Пестречинском районе Татарстана восстановят Покровскую церковь XIX века

В Пестречинском районе Республики Татарстан будет восстановлен уникальный памятник культовой архитектуры XIX века – Покровская церковь в селе Янцевары. Комитет по охране объектов культурного наследия РТ согласовал проект реставрации храма, который долгие годы находился в аварийном состоянии.

Храм был построен в 1875-1884 годах на средства купца первой гильдии Павла Щетинкина. Архитектура церкви включает колокольню, трапезную и основной объем с апсидой. Особенностью здания является трапециевидный оконный проем слева от входа.

После революции церковь закрыли и перестроили: утрачены завершения и колокольня, внутри появились междуэтажные перекрытия. В советское время здесь располагалась сельская школа. На сегодняшний день храм не действует и находится в аварийном состоянии.

Сейчас в селе создан православный приход, объединяющий местных жителей и благотворителей. Приход активно собирает средства на восстановление святого места.

Проект реставрации разработан в рамках государственной программы «Развитие культуры Татарстана». Комитет провел экспертизу и согласовал все необходимые решения.

В рамках проекта планируется:

воссоздать утраченные части храма и паперть;

восстановить верхние ярусы колокольни;

реставрировать сохранившиеся декоративные элементы фасадов и воссоздать утраченные;

воссоздать иконостас.

Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин подчеркнул, что Покровская церковь является ярким примером храмового зодчества XIX века. Он отметил, что долгие годы храм был забыт и разрушался, а сегодня инициатива восстановления исходит от самих жителей.

Гущин добавил, что восстановление религиозных объектов – одна из приоритетных задач, и храм станет украшением села и центром притяжения.

Фото: https://t.me/OKN_Tatar