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Происшествия
24 ноября 2022  09:37
Полина Шевчук

В Пестречинском районе Татарстана назначен новый прокурор

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Пестречинского района назначен старший советник юстиции Фанис Шайхаттаров, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Нового руководителя районной прокуратуры сегодня представил коллективу прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Фанис Шайхаттаров уроженец деревни Малая Цильна Дрожжановского района, выпускник юрфака КГУ.

Свой трудовой путь в прокуратуре начал в 1997 году в должности помощника прокурора Камско-Устьинского района республики. Последние четыре года занимал пост прокурора Арского района РТ.

Ранее занимавший эту должность Алмаз Ахметшин вышел в отставку по выслуге лет.
 

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

 

#кадровые назначения #Прокуратура РТ
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