В Пестречинском районе строительство новых очистных сооружений вышло в финальную стадию

В Пестречинском районе Татарстана на финальной стадии находится строительство новых биологических очистных сооружений. Новые объекты появятся взамен технически устаревших в Пестрецах и Кощакове. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Строятся биологические очистные сооружения по федеральной программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Целью проекта является трехкратное сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, улучшение качества воды и в целом экологии русла на территории республики. На это из федерального бюджета выделено 1,4 млрд рублей», — уточнил источник.

В районном центре возведены очистные сооружения мощностью 1200 куб. метров в сутки. На сегодняшний день на месте ведутся пуско-наладочные работы. Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов побывал на объекте, положительно оценил проведенный объем работ.

Очистные сооружения мощностью 250 куб. метров, расположенные в селе Старое Кощаково, также технически устарели. Новые биологические очистные сооружения строятся в селе Кощаково. Проект их был изготовлен за счет республики в 2019 году, а строительство началось в прошлом году.

Сегодня здесь выполнены строительно-монтажные работы, возведены корпуса, здания, необходимые для очистных сооружений. Объект планируется запустить в эксплуатацию до декабря текущего года.

Данные очистные сооружения присоединяются к существующей системе канализации. По проекту предусмотрена замена линии канализации внутри населенного пункта. К ней будут подключены, школа, Дом культуры и все социально-культурные объекты.

«Данные очистные сооружения абсолютно современны, они подземного исполнения. Все соответствует действующим СНиПам и нормативам», — подчеркнул заместитель руководителя исполкома района Рамиль Шайхутдинов.