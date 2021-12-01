В Пестречинском районе стартуют встречи с жителями дворов, которые благоустроят в 2022-м

13 декабря в Пестречинском районе Татарстана стартуют встречи с жителями дворов, которые благоустроят в 2022 году. В президентский проект «Наш двор» на будущий год попали 19 дворов в районе. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

«На сегодняшний день границы дворов и предполагаемые проекты и схемы сделаны пока в черновом варианте. С 13 декабря мы пойдем во дворы. Предварительно будут висеть объявления. Поэтому прошу жильцов этих дворов принимать активное участие. Как вы на сегодняшний день запланируете, так и будет сделано на будущий год», — отметил глава района.

Кашапов напомнил, что программа «Наш двор» реализуется в Татарстане в течение двух лет. «Эффект хороший! В течение пяти лет все дворы старше 2014 года должны быть отремонтированы», — сказал он.

В 2022 году в Пестречинском районе благоустроят пять дворов в селе Пестрецы, 11 — Ленино-Кокушкине, два — Кощакове и один — Богородском. Работы будут выполняться комплексно вместе с заменой канализации и сетей водоснабжения. Эта часть работы выполняется за счет бюджета района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах по проекту «Наш двор» за два года отремонтировано 219 территорий на сумму более 2,3 млрд рублей.