В Пестречинском районе стартовали встречи с жителями по благоустройству «Нашего двора»

В Пестречинском районе Татарстана начались встречи с жителями дворов, которые будут благоустроены в 2022 году. В программу «Наш двор» включены 19 дворовых территорий района. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первая встреча прошла в селе Пестрецы во дворе домов №3 и №11 по улице Перчкова. На ней также присутствовали жильцы домов №10 и №12 по улице Мишанина. Мероприятие провели представители исполкома и архитекторы.

Они представили жителям предполагаемые проекты и схемы дворов, обсудили расположение детских площадок, обустройства тротуаров и дорожного покрытия. Одним из острых вопросов стали гаражи и бесхозные незаконные постройки, которые подлежат сносу.

«В большинстве своем жители согласны, чтобы ветхие постройки снесли. На Мишанина на месте этих сараев планируется установка детской площадки», — рассказала агентству пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Ремонт дворовых территорий будет выполняться комплексно вместе с заменой канализации и сетей водоснабжения. Эта часть работы выполняется за счет бюджета района. В некоторых дворах потребуется полная реконструкция, где-то такая работа уже частично проведена.

С 14 по 17 декабря архитекторы посетят 11 дворов в селе Ленино-Кокушкино, 20 декабря встретятся с жителями двора по улице Центральная, 26-го пройдут встречи в Богородском, а также в двух дворах Кощакова. Завершатся встречи 21 декабря на улице 65 лет Победы, 9 в селе Пестрецы.

В 2022 году в Пестречинском районе благоустроят пять дворов в селе Пестрецы, 11 — в Ленино-Кокушкине, два — в Кощакове и один — в Богородском.