В Пестречинском районе снимают сериал, его покажут в начале 2025-го

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В двух селах Пестречинского района Татарстана — Шали и Альвидино — проходят съемки сериала «Кеше китэ — җыры кала» («Человек уходит — песня остается») по произведению народного писателя РТ Мухаммета Магдеева.

В Альвидине местом съемок стала площадка проведения фестиваля военно-исторической реконструкции, где есть наблюдательная башня — каланча. Как рассказал кинорежиссер Александр Долматов, здесь снимают сцену, в которой дядя главного героя Шайхи бабай бьет в набат, предостерегая жителей от пожара. Персонажа играет заслуженный артист РФ и народный артист РТ Зуфар Харисов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«В большинстве своем съемки проходят в Арском, Тюлячинском районах, также в Сабинском, Высокогорском. В том числе в Пестречинском районе, потому что по всей республике только в Альвидине есть такая каланча, а в Шали сохранилась историческая мечеть XIX века», — пояснил Александр Долматов.

Задействовали не только известных артистов, но и местных жителей. В сериале снимаются примерно 100 театральных актеров, а массовка составляет около 200 человек, из них в Пестречинском районе — примерно 20. Они помогают воссоздавать сельские будни прошлого.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Женщины работали в поле, дети бегали рядом босиком. Как заметила пенсионерка Нафиса Каримова, она всегда мечтала побывать на большом экране и счастлива стоять на одной площадке с известными артистами.

Поддержку режиссеру оказало руководство района, помогли и местные культработники.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

На площадку пригнали технику с подъемным краном для комфортной работы съемочной бригады. Как отметил директор Читинского сельского дома культуры Миннур Шамсутдинов, он теперь помощник режиссера, хотя и сам появится в кадре в роли солдата.

«Сегодня помогаю реквизитами — одеждой, обувью. Всё подходящее, что у меня было в музее и дома, всё привез с собой. Нашел людей для массовки. Охотно помогаю, тем более что Саша Долматов наш земляк», — добавил директор ДК.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Сериал выйдет в январе 2025 года на телеканале «Татарстан — Новый век». Приурочен он к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется выпустить 20 серий, но их количество может увеличиться.