В Пестречинском районе РТ завершено строительство двух сельских магазинов

Фото: пресс-служба Пестречинского района

В селах Пестречинского района Татарстана по республиканской программе «Сельский магазин» завершено строительство двух блочно-модульных пункта. Сельские магазины будут обслуживать жителей населенных пунктов Кулаево и Надеждино. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Стоимость каждого объекта составила 2,9 млн рублей. Стационарные торговые пункты строятся в населенных пунктах, где насчитывается более 100 дворов.

«Сейчас в магазинах ведутся оформительские работы, завезено все необходимое оборудование: холодильники, шкафы, стеллажи», — рассказал агентству заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

Открытие объектов запланировано на начало 2022 года.

В прошлом году в Пестречинском районе РТ также были введены в эксплуатацию два сельских магазина — в селах Тагашево и Богородское. Также на сегодняшний день в районе функционируют три автолавки, которые в ежедневно обслуживают 35 населенных пунктов района.