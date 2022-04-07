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Ру Тат
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Строительство
7 апреля 2022  03:56
Эльза Кузнецова

В Пестречинском районе РТ завершен ремонт исполкома за 2,2 млн рублей

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В Пестречинском районе РТ завершен ремонт исполкома за 2,2 млн рублей

В Ковалинском сельском поселении Пестречинского района РТ по республиканской программе завершен капитальный ремонт здания исполнительного комитета. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

На обновление здания было выделено 2,2 млн рублей. Капитальные работы затронули само здание исполкома и входную группу и включили отделочные работы стен, потолков, полов, замену инженерных, электрических сетей, а также старых деревянных окон, чтобы избежать потери тепла. 

Раньше это здание принадлежало школе, затем образовательная организация закрылась. Сейчас в одном здании находятся исполком, почта, библиотека, опорный пункт милиции и сельский клуб. 

«В клубе и библиотеки ремонта не было. Будем решать вопрос по включению в программы последующие годы», — поделилась пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова. 

Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#пестречинский район
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