В Пестречинском районе РТ завершен ремонт исполкома за 2,2 млн рублей

В Ковалинском сельском поселении Пестречинского района РТ по республиканской программе завершен капитальный ремонт здания исполнительного комитета. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

На обновление здания было выделено 2,2 млн рублей. Капитальные работы затронули само здание исполкома и входную группу и включили отделочные работы стен, потолков, полов, замену инженерных, электрических сетей, а также старых деревянных окон, чтобы избежать потери тепла.

Раньше это здание принадлежало школе, затем образовательная организация закрылась. Сейчас в одном здании находятся исполком, почта, библиотека, опорный пункт милиции и сельский клуб.

«В клубе и библиотеки ремонта не было. Будем решать вопрос по включению в программы последующие годы», — поделилась пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.