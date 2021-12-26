В Пестречинском районе РТ залили десять катков под открытым небом

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

В Пестречинском районе Татарстана можно посетить 10 катков под открытым небом — они находятся в селах Кощаково, Конь, Ленино-Кокушкино, Татарское Ходяшево, Пановка, Шали, Пимери и Чита, а также около мечети в деревне Куюки. Впервые залит каток при въезде в село Пестрецы — в поселке Осиновский. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Прийти на каток могут абсолютно все желающие, но только со своими коньками, так как прокат в населенных пунктах не организован.

Также работает площадка в ледовом дворце «Пестрецы Арена», где организовано массовое катание.

«В прошлом году из-за пандемии было отменено массовое катание. В этом году все желающие могут прийти в выходные: в субботу с 18.00 до 20.00, воскресенье с 17.00 до 20.00. Есть прокат коньков», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.