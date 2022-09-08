В Пестречинском районе РТ в 2023 году начнется благоустройство парка в Званке

Фоото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

В Пестречинском районе Татарстана, в деревне Званка, в 2023 году появится новое общественное пространство. С жителями деревни встретились архитекторы, разработчики и представители администрации района, чтобы обсудить благоустройство будущего парка.

«Итогом встречи стал сбор информации от граждан. Каждый житель получил анкету, в которой указал, что хочет видеть в данном общественном пространстве. Со стороны проектировщиков были предложены предварительные варианты, как они видят развитие этой территории», — уточнил в беседе с «Татар-информом» заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского района РТ Рамиль Шайхутдинов.

По мнению архитекторов, вдоль дороги и вокруг пруда необходимо проложить пешеходные дорожки, чтобы жители имели возможность прогуливаться по тротуару и любоваться водоемом. Пруд очень живописен, там обитает много уток. Также проектировщики предложили, а жители полностью поддержали обустройство детской и спортивных зон.

Помимо прочего, жители Званки предложили обеспечить полноценное освещение территории парка, установить видеонаблюдение, а также обеспечить возможность устанавливать и наряжать здесь новогоднюю елку. Кроме того, они пожелали оборудовать пирс, с которого можно рыбачить и любоваться прудом.

«На встречу пришло много людей — и старшее, и молодое поколение. Даже те, кто мимо проезжал, специально останавливались, чтобы посмотреть, что происходит. В Званке очень активное население», — заметил собеседник агентства.

Следующая встреча состоится через две недели — после того, как архитекторы изучат анкеты. В 2023 году начнутся строительно-монтажные работы.