В Пестречинском районе РТ начнется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта

В селе Ковали Пестречинского района Татарстана в этом году будет возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. Срок сдачи объекта — ориентировочно в декабре текущего года. Стоимость составит 3 млн 933 тыс. рублей.

«На текущий год в планах строительство модульного ФАПа в Ковалинском сельском поселении. Определен земельный участок, где он будет размещаться, он оформлен на поселение. Технические условия получены: вода, канализация, электричество, связь. Документы предоставлены главному заказчику — ГИСУ. По аукционной системе определяется подрядчик, который будет выполнять работы по строительству. На сегодняшний день проектный институт направил на согласование посадку самого здания. Строительство начнется поздней весной», — уточнил заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского района РТ Рамиль Шайхутдинов.

Медицинское учреждение со всеми удобствами будет располагаться в центре села, оно будет обслуживать 214 человек, которые здесь прописаны. Сейчас фельдшер ведет прием в кабинете, который располагается в здании администрации сельского поселения.

ФАП будет возведен по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Эта программа реализуется в России начиная с января 2021 года. Предполагается, что медицинская помощь для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны станет доступнее. В течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах России планируется направить около 558 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. В этом году на эти цели предусмотрено 100 млрд рублей, включая 89 млрд рублей из бюджета РФ.