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Общество
31 октября 2022  22:34
Эльза Кузнецова

В Пестречинском районе РТ ушел из жизни 99-летний участник Великой Отечественной войны

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В Пестречинском районе РТ ушел из жизни 99-летний участник Великой Отечественной войны

В селе Богородское в Пестречинском районе РТ скончался участник Великой Отечественной войны Илья Токранов. До векового юбилея он не дожил год: в июле этого года ему исполнилось 99 лет.

«Большая утрата — сегодня вечером умер участник Великой Отечественной войны из села Богородское Илья Иосифович Токранов. Эта фотография сделана в июле этого года, когда ветеран отмечал свое 99-летие... Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — сказал глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Прощание с ветераном пройдет 2 ноября в Богородском.

Илья Токранов родился в деревне Добромыш в Альметьевском районе. Будучи 20-летним юношей, в 1941 году был призван по мобилизации в 908-й стрелковый полк. Боец защищал завод под Воронежом от немцев, за это сражение он получил орден Славы III степени.

В июле 1942 года во время бомбежки он получил тяжелое ранение в ногу, после чего был отправлен в госпиталь в Красноярском крае. После поправки он воевал в 108-м стрелковом полку и был повторно ранен под Ленинградом. 

Илья Токранов демобилизовался в июле 1944 года в звании рядового. Он уехал жить в Пестречинский район, в село Богородское. Позже здесь обосновался и создал семью, трудился в колхозе бригадиром, сначала в полеводстве, а затем в строительной бригаде.

В администрации района «Татар-информу» уточнили, что на сегодняшний день в Пестречинском районе РТ в живых осталось шесть участников Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#участники войны
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