В Пестречинском районе РТ стартовали съемки фильма с участием Сухорукова и Добронравова

На фото слева направо: Ильшат Рахимбай, Иван Добронравов, Виктор Сухоруков.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

На полях возле кряшенской деревни Толкияз Пестречинского района Татарстана сегодня начались съемки фильма «Микулай» с Виктором Сухоруковым и Иваном Добронравовым в главных ролях. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Российские звезды и съемочная группа прибыли в пестречинскую деревню накануне, они расположились в большом трейлере — «доме на колесах», смонтировали декорации. Участие в съемках принимают и местные жители, прошедшие кастинг 31 августа и 4 сентября. Вчера состоялась совместная репетиция в местном Доме культуры, сегодня — первый съемочный день.

«Съемочную группу во время отбора заинтересовал местный фольклор, колорит. Они были настолько впечатлены, что решили полностью погрузиться в кряшенскую атмосферу. Съемки в Пестречинском районе продлятся в течение сентября. В съемках фильма также принимают участие фольклорные ансамбли села Кряш-Серда — детский ансамбль „Елмай“, молодежный „Сэйяр“ и взрослый „Чулпы“», — отметил источник.

По сюжету в заброшенной кряшенской деревне живет старик по имени Микулай. Вместо односельчан он смастерил кукол из подручных материалов: у него есть юная беременная жена, родители, бесконечно уважающие его односельчане. Но однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он — сын Микулая, и идеальный мир героя начинает рушиться, обнажая страшную реальность.

Сценарий фильма основан на одноименной пьесе писателя и драматурга Мансура Гилязова, которая уже ставилась в нескольких театрах Татарстана и стран СНГ, в том числе в татарском театре юного зрителя имени Г. Кариева и Бугульминском драмтеатре им. Баталова.

Главную роль играет народный артист России Виктор Сухоруков, известный по ролям в «Антикиллере», «Физруке», «Овсянках» и многих других картинах. На участие в фильме дали согласие еще две известных актрисы — Екатерина Агеева и Варвара Шмыкова. Оператором фильма выступит уроженец Казани — Юрий Данилов.

Режиссером и продюсером фильма выступит Ильшат Рахимбай, снявший музыкальную комедию «Эпипэ» и несколько короткометражных фильмов.