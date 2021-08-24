В Пестречинском районе РТ стартовал музейный фестиваль под открытым небом

В Пестречинском районе Татарстана стартовал музейный фестиваль под открытым небом, в рамках которого в парках и скверах муниципалитета пройдут мероприятия с концертной программой, выставкой музеев, с национальными играми народов Татарстана.

«Мероприятия уже прошли в Ленино-Кокушкино, в парке „Яблоневый сад“ в селе Богородское, а в Кряш-Серде совместили музейный фестиваль и фестиваль „Сэяр-фест“, посвященный кряшенской культуре. Зрители не только смогли увидеть музейные экспонаты, для них были организованы концерты, фотозоны, народные игры, спортивные состязания», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Пестречинского района.

Самый масштабный праздник запланирован на 28 августа в райцентре Пестрецы — в преддверии Дня Республики Татарстан. Начало праздника запланировано на 17.30. Гостей ожидает множество развлечений, интерактивные площадки, мастер-классы, выставка народностей, национальные угощения, фестиваль традиционных народных игр Татарстана Uen Fest.

По словам начальника отдела культуры исполкома района Азата Фазулзянова, будет представлена работы трех подворий. Первое подворье организует государственный историко-культурный музей-заповедник Ленино-Кокушкино, здесь можно будет познакомиться с выставкой, посвященной советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ленину. На втором подворье зрители вспомнят имена Героев Советского Союза Пестречинского района. Третье подворье включит выставку от представительства Ассамблеи народов Татарстана.

Также будет организован чайный стол с национальными блюдами народов, проживающих на территории Татарстана, а на майдане развернется театрализованное представление «Люблю свой край родной».

«Давайте вместе окунемся в прошлое и вспомним важные факты из истории Пестречинского района», — пригласил на фестиваль начальник отдела культуры исполкома района Азат Фазулзянов.

Здесь же состоится гала-концерт районного фестиваля народного творчества «Пестречинские зори», где примут участие 18 коллективов. При благоприятной погоде над майданом пролетят воздушные шары, хедлайнером мероприятия станет группа «Хитобои». В завершение мероприятия прогремит праздничный салют.