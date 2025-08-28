В Пестречинском районе РТ сотрудники прокуратуры помогли поймать пьяного водителя

Прокурор Пестречинского района РТ Никита Ананьев и его заместитель Марат Гималтдинов помогли поймать пьяного водителя.

По данным пресс-службы ведомства, внимание правоохранителей привлек автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 35-летний мужчина. Его поведение на дороге отличалось грубым нарушением ПДД: выезд на встречную полосу, резкие маневры.

Сотрудники прокуратуры, обнаружив автомобиль у села Новое Шигалеево, попытались остановить водителя и сообщили о произошедшем в ГАИ. После отказа подчиниться и попыток скрыться правонарушитель был задержан. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, его автомобиль помещен на специализированную стоянку. Материалы направлены в суд.