В Пестречинском районе РТ сотрудники прокуратуры помогли поймать пьяного водителя
Прокурор Пестречинского района РТ Никита Ананьев и его заместитель Марат Гималтдинов помогли поймать пьяного водителя.
По данным пресс-службы ведомства, внимание правоохранителей привлек автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 35-летний мужчина. Его поведение на дороге отличалось грубым нарушением ПДД: выезд на встречную полосу, резкие маневры.
Сотрудники прокуратуры, обнаружив автомобиль у села Новое Шигалеево, попытались остановить водителя и сообщили о произошедшем в ГАИ. После отказа подчиниться и попыток скрыться правонарушитель был задержан. Автомобиль отправлен на спецстоянку.
Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, его автомобиль помещен на специализированную стоянку. Материалы направлены в суд.