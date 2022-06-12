В Пестречинском районе РТ 12 июня торжественно открыли 12-й ФАП

Сегодня, в День России, в деревне Карповка в Пестречинском районе РТ состоялось открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Как уточнили «Татар-информу» в администрации, новое лечебное учреждение стало 12-м по счету на территории района.

В открытии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Альмир Абашев и глава района Ильхам Кашапов.

«Рад приветствовать всех на торжественном открытии нового фельдшерско-акушерского пункта. Дату открытия мы выбрали неслучайно — сегодня День России — мы вместе со всей страной отмечаем главный государственный праздник, — обратился к присутствующим глава района. — Он символизирует единство многонационального народа, гордость за страну и достижения соотечественников. Татарстан вносит весомый вклад в строительство сильной России, является опорным регионом нашей страны».

Сейчас в деревне Карповка живут чуть более 200 человек. Ранее жители обращались за медицинской помощью в старое арендованное помещение. Теперь же начнут получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.

«Без преувеличения можно сказать, что открытие нового объекта здравоохранения — событие, играющее огромную роль в жизни деревни Карповка. В ФАПе предусмотрены все необходимые кабинеты, оборудование, а самое главное есть условия для приема пациентов и работы медицинского персонала. Хотя данный объект здравоохранения может показаться не таким внушительным, но для жителей любой деревни, любого населенного пункта его значение просто огромно. Мы каждый год строим новые ФАПы в разных селах района. Тем самым даем возможность жителям получать своевременную медицинскую помощь», — добавил Кашапов.

ФАП является модульной конструкцией на винтовых сваях. Его площадь составляет 58 квадратных метров. Стоимость объекта — 3 млн 974 тыс. рублей.

У жителей деревни Карповка есть современный клуб, теперь будет и новый ФАП. Эти объекты стали возможными благодаря программам, которые реализуются в Татарстане. ФАП возведен по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Эта программа в России реализуется с января 2021 года. Предполагается, что медицинская помощь для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны станет доступнее. В течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах России планируется направить около 558 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. В этом году на эти цели предусмотрено 100 млрд рублей, включая 89 млрд рублей из бюджета РФ.