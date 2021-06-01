В Пестречинском районе РТ состоялось награждение отличившихся детей муниципалитета

Сегодня в Международный день защиты детей в Пестрецах состоялось награждение самых талантливых детей муниципалитета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы района.

В награждении приняли участие около ста детей. Среди них 33 школьника — победители всероссийских творческих конкурсов, три спортивные команды — команды мальчиков по хоккею, футболу и баскетболу, показавшие отличные результаты на крупных соревнованиях, а также победители конкурса по линии профсоюзов и партии «Единая Россия».

Благодарственные письма от главы района и подарки вручал руководитель исполкома Альберт Хабибуллин и его заместитель по соцвопросам Азат Шайхлисламов.

Далее в Детском городке Пестрецов продолжилось празднование Международного дня защиты детей. Для юных пестречинцев были организованы игры, конкурсы, а также яркий фестиваль красок Холи.

Ранее Ильхам Кашапов обратился к жителям района с призывом о том, как важно вырастить детей физически здоровыми, духовно богатыми, умными и образованными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами своей страны.

Руководитель отметил, что в Пестречинском районе делается все для этого, а именно создаются комфортные условия — строятся детские сады и школы, открываются новые спортивные объекты, проводятся различные мероприятия. «Дети — это наше счастье, смысл жизни, наше будущее», — подчеркнул Кашапов.

Также глава муниципалитета отметил, что дети Пестречинского района невероятно талантливы.

«На протяжении всего учебного года мы радовались их успехам, гордились каждым из них. Наши юные жители становились победителями предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов различных уровней, а это значит, что они, еще такие юные, защищали честь района», — сказал он.

По мнению руководителя, все эти достижения — это результат большой работы: самих детей, родителей, педагогов и тренеров.

«Дорогие дети! Мы, взрослые, учим вас быть честными, сильными, добрыми, образованными, потому что хотим, чтобы вы нашли свое место в жизни. Однако каждый день мы сами учимся у вас быть искренними и радоваться новому! Желаю вам крепкого здоровья, хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения самых заветных желаний!» — пожелал глава муниципалитета.

Фотографии: «Пестрецы-информ».