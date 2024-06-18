В Пестречинском районе РТ работают над «остановкой миграции»

В Пестречинском районе за последние 6 лет население выросло с 36 до 65 тыс. человек. И всем им приходится работать в Казани. Как следствие, на дорогах возникают пробки, а у самих жильцов много денег уходит на дорогу, пишет газета «Республика Татарстан».

Чтобы жители не страдали от таких неурядиц, власти района планируют развить инфраструктуру «Пестречинки», создать новые рабочие места и многое другое.

Еще в феврале текущего года в Пестречинском районе по указу властей выделили под производство 18 земельных участков, где хотят создать промпарк. Там, в свою очередь, будут делать электро-и-газовые генераторы. Еще в той местности планируют построить асфальтобетонный и пружинный заводы, открыть склады. Недавно муниципальные власти зарезервировали под производство еще несколько участков около ЖК «Царево».

Чтобы организовать бизнес с нуля до стадии производства готового продукта, необходимо полтора-два года. Об этом говорит замруководителя исполкома Пестречинского района Дамир Байгильдин. Он добавил, что примерно лет через пять уровень обеспеченности рабочими местами на районе заметно повысится, и проблема маятниковой миграции будет частично решена.