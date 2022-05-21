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Культура
21 мая 2022  23:10
Эльза Кузнецова

В Пестречинском районе РТ прошли события в честь 1100-летия принятия ислама

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В Пестречинском районе РТ прошли события в честь 1100-летия принятия ислама

В Пестречинском районе Татарстана состоялись мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района. 

В фойе кинотеатра «Батыр» открылась выставка из фондов краеведческого музея, посвященная исламу, библиотечная система представила экспозицию книг про ислам. 

На сцене лучшие коллективы района показали номера, посвященные родному краю и болгарской земле. Перед зрителями выступили Карим Габдуллатыпов с композицией «Ай, былбылым», Эльзира Яруллина с песней «Нурлы Казан», Ренат Гилязов — «Моңлы гармун», а Миляуша Рамазанова из Казани исполнила свою новую песню «Ак мәчет», написаную в честь Белой мечети в Болгаре.

«Пестречинцы принимают активное участие в мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия ислама. Кроме выставок в районных центрах, тематические классные часы прошли в школах. На них прозвучали исторические данные про официальное принятие ислама. В классных часах приняло участие более 3 тыс. школьников», — рассказала директор Централизованной клубной системы Ляйсан Сагирова.

Также сегодня в кинотеатре «Кинокадр» представили фильм «От Волжской Булгарии до Казанского ханства». Выставка об исламе продолжит свою работу в музее.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#пестречинский район #1100-летие принятия ислама
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