В Пестречинском районе РТ по республиканской программе открыт блочно-модульный магазин

В селе Кулево в Пестречинском районе Татарстана состоялось открытие блочно-модульного магазина по республиканской программе «Сельский магазин». Событие прошло в торжественной обстановке при участии жителей села, рассказали ИА «Татар-информ» в администрации района.

Ко всем присутствующим обратился глава района Ильхам Кашапов. Руководитель отметил, что открытие любого нового объекта — это всегда большое событие для села, а магазин — это то место, где можно не только приобрести товары повседневного спроса, но и встретиться с односельчанами, обменяться новостями.

«В селах нашего района эти объекты построены исходя из спроса и обращения населения. Желаю данной торговой точке богатого ассортимента продукции, благодарных покупателей, успеха и процветания!» — пожелал Кашапов.

Данные стационарные торговые пункты возводятся в населенных пунктах республики с количеством более ста дворов. Президентская программа стартовала в 2017 году. В ее рамках в республике введены в эксплуатацию и работают более 60 пунктов комплексного обслуживания населения, которые переданы потребительским обществам и кооперативам.

В прошлом году в Пестречинском районе РТ также были введены в эксплуатацию два сельских магазина — в селах Тагашево и Богородское. Также на сегодняшний день в районе функционируют три автолавки, которые ежедневно обслуживают 35 населенных пунктов района.