В Пестречинском районе РТ по просьбе сельчан установят столы для тенниса и качели

В Пестречинском районе Татарстана реализуется программа самообложения. Руководитель муниципалитета Ильхам Кашапов в каждом населенном пункте Кулаевского сельского поселения осмотрел все работы, выполненные за счет средств самообложения в 2020 году. Также был намечен объем работ на текущий год.

Какие работы по самообложению предстоят в этом году в Кулаевском поселении, рассказала его глава Наталья Поповская.

«В прошлом году в селе Карповке начали делать детскую площадку. В этом году эта работа будет продолжена. По просьбе жителей установят горку и качели для самых маленьких. Для детей постарше запланированы установка волейбольной сетки, баскетбольных колец, стола для тенниса», — поделилась она планами на встрече с главой района.

В селе Дуртюли рабочая группа осмотрела местный родник. Здесь планируется заменить лестницу на спуске к роднику.

В селе Кулаево на улице Советская будет продолжено благоустройство дороги. Завершить дорожные работы также нужно на улице Садовая села Арышхазда.

Программа по самообложению стартовала в Татарстана в 2013 году. Ее суть в том, что к каждому собранному местными жителями рублю республика добавляет еще четыре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за семь лет из бюджета республики выделены средства для софинансирования в сумме свыше 5,2 млрд рублей.

Среди мероприятий, проводимых за счет средств самообложения, 52,4% составляют дорожные работы, в том числе содержание мостов. На средства самообложения также благоустраивается территория поселений, ремонтируются и содержатся кладбища, обеспечивается пожарная безопасность, решается вопрос обеспечения жителей водой.