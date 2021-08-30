В Пестречинском районе РТ по нацпроекту построят дорогу к селу Конь длиной 1,2 км

В Пестречинском районе Татарстана дорожники в этом году построят подъездную автодорогу протяженностью 1,2 км к селу Конь. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На данный момент специалисты возвели насыпь земляного полотна, уложили основание из щебеночно-песчаной смеси, выполнили устройство железобетонной и гофрированной водопропускных труб», – отметили в министерстве.

Кроме того, запланированы работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из пористой крупнозернистой смеси и верхнего слоя – из высокопрочного асфальтобетона. Рабочие также укрепят обочины по 1,5 метра с каждой стороны, установят 46 сигнальных столбиков, барьерные ограждения протяженностью 844 метра и смонтируют девять новых дорожных знаков.

Дорога будет иметь две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. Ее соединят с федеральной трассой М7 «Волга». Дорожно-строительные работы планируется завершить в конце октября.

Дорогу к селу Конь начали строить по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова после обращений местных жителей.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина. Летом прошлого года, после начала пандемии коронавируса, их цели были переформулированы.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ