В Пестречинском районе РТ планируется создать краеведческий музей имени Мауля Колыя

В селе Чита Пестречинского района Татарстана планируется открыть краеведческий музей имени татарского философа и поэта-суфия XVII века, уроженца этого села Мауля Колыя. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

«Музей запланирован как один из объектов этнотуризма с целью воспитания у молодого поколения любви к родному краю. Планируется, что экспозиция музея будет охватывать большие временные отрезки — начиная с древнейшей истории региона и вплоть до наших дней. Уникальные артефакты и материалы, экскурсионная программа станут еще одной точкой притяжения в туристических маршрутах Татарстана», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Сегодня в селе Чита действует школьный музей, посвященной истории села. Он был открыт в 2010 году и имеет богатый фонд. Экспонаты представляют большой интерес, их подарили музею местные жители. Часть экспонатов, исследовательские работы, проекты, книги имеют отношение к Мауля Колыю. Они будут представлены на выставке в рамках всероссийской конференции, посвященной поэту-суфию. Мероприятие состоится 1 апреля в лицее «Алгоритм», расположенном в ЖК «Царево».

Кроме того, на выставке будут представлены экспонаты из краеведческого музея села Пестрецы и Национального музея Татарстана. Также для участников и гостей события воссоздадут ту эпоху, в которой жил Мауля Колый, отдельно будет представлена изба в татарской деревне, актеры в костюмах ремесленников возродят быт и традиции XVII века.