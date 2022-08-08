На ремонт дорог в трех селах Пестречинского района выделили 1,2 млн рублей

В селах Пестрецы, Ленино-Кокушкино, Шали в Пестречинском районе Татарстана отремонтируют дороги по программе «Безопасность дорожного движения». На эти цели направлено 1,2 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

Ремонт пройдет в селе Ленино-Кокушкино по ул. Центральная (около школы) и по ул.Гагарина (около детского сада).

В Шалях те же работы будут проведены по ул.Тазиева (около школы), а в селе Пестрецы по ул.Гаврилова (около школы № 1). На этих четырех участках будут выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей.

В селе Пестрецы на ул. Советская (около детского сада «Айгуль») планиурется установить ограждения троутара.

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется с 2019 по 2024 годы. Документ был утвержден Правительством РФ с целью снизить количество пострадавших в ДТП. Он входит в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ожидаемый результат проекта — уменьшение несчастных случаев в 3,5 раза (до 4 погибших на 100 тыс. человек при сегодняшнем показателе в 11).

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.