В Пестречинском районе РТ открылся пункт сбора вещей и медикаментов для мобилизованных

В Пестречинском районе Татарстана открылся сбор в поддержку мобилизованных. Совместно с администрацией района сбором вещей первой необходимости и медикаментами занимается спортклуб «Крепость». Также на базе спортшколы проводятся занятия по боевой подготовке.

«Вещи и медикаменты для мобилизованных можно приносить в спортзал по адресу Советская 23а, вход через синие ворота, где стоянка ДОСААФ. Мы упаковываем и передаем все необходимое. Самое главное успеть собрать вещи в течение двух недель, пока ребята находятся на сборном пункте в Казани», — рассказал «Татар-информу» один из организаторов.

Из медикаментов необходимы жгуты, турникеты и все лекарства, которые смогут помочь при сильной боли, отравлении — аспирин, парацетамол, глазные капли сульфацил натрия, нимесил или нимесулид, полисорб, энтеросгель и другие. Перед тем как принести их на пункт, необходимо проверить срок годности.

К благотворительному движению присоединились общественные организации, предприятия, социальные учреждения и просто неравнодушные жители района.

Так, за счет Пестречинской Центральной районной больницы удалось закупить 150 спасательных одеял, йод маркерный и жидкий, бинты. Типография ИП Найденов В.В. закрыла потребность в маркерах 200 штук, социальный центр «Забота» перевел денежные средства.

Также на базе спортшколы проводятся занятия по боевой подготовке. Тренировки проходят трижды в неделю: начинаются они с беговой разминки в лесу, затем в зале упражняются в оказании первой медицинской помощи и стрельбе.

«На уроке по оказанию первой медицинской помощи тренер показывает, как правильно накладывать жгуты и турникеты, в каких случаях, например, перевязывается бедро, а не колено, на какое время можно оставлять повязку, через сколько снимать и где все это записывать. Занятия по стрельбе включают сборку и разборку автомата Калашникова и стрельбу из пневматики. Если человек знает, что он военнообязанный, и у него есть желание обновить свои знания, то он может прийти в воскресенье с 10.00 до 12.00», — поделилась собеседница агентства.

Помимо того, в районе открыт расчетный счет для сбора средств, ознакомиться с ним можно в Telegram-канале «Все для фронта. Пестрецы».

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Планируется призвать в общей сложности 300 тыс. резервистов, подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».