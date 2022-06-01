В Пестречинском районе РТ открыли мемориальную доску погибшему в спецоперации майору

В селе Пановка в Пестречинском районе Татарстана состоялось открытие мемориальной доски в память о погибшем во время спецоперации на Украине майоре Вячеславе Казакове.

Табличка появилась перед центральным входом в здание Пановской школы, в которой учился военный.

«Здесь учился Казаков Вячеслав Петрович. 5.11.1989 — 14.03. 2022. Посмертно награжден орденом Мужества. Погиб в ходе спецоперации на Украине», — гласит надпись на доске.

Заместитель главы района Венера Игнатьева отметила, что ценой собственной жизни Казаков выполнил свой долг перед Родиной. Его родители, одноклассники, друзья и родные будут помнить и гордиться им, память о нем будет жить вечно.

«Мужество случайным не бывает. Все напрямую зависит от характера человека. Характер формируется дома — в семье, в школе, в окружении.... Подвиг и мужество нашего земляка Казакова Вячеслава Петровича, который героически погиб во время спецоперации на Украине, не может оставить равнодушным. Подвиг все же редкое слово для наших дней. Сегодня мы больше говорим о героях прошедшей войны, о том, что было десятки, сотни лет назад.

Но время показывает, что и в наше время подвигу есть место. Сегодня мы открываем уголок в память выпускника этой школы. Его помнят односельчане, его хорошо знают учителя, им гордятся родные и друзья. Память о нем будет жить и дальше. Мы постараемся сделать все, чтобы, все пестречинцы знали и помнили его», — произнесла замглавы района.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, герой был посмертно награжден орденом Мужества. Награда была передана на хранение супруге погибшего — Алине Казаковой.

Младший брат Вячеслава Иван гордится своим братом. Он вспоминает, как Вячеслав поступил в военное училище и вдохновил его своим поступком. Иван служит сегодня в Росгвардии.