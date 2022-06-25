В Пестречинском районе РТ открылась новая врачебная амбулатория

В селе Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«Врачебная амбулатория — это один из важнейших и долгожданных социально значимых объектов в Шигалеевском сельском поселении. Ее площадь составляет 519 квадратных метров. Сумма контракта — 34 млн рублей», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Открытие состоялось при участии главы района Ильхама Кашапова. Он пожелал всем крепкого здоровья, и выразил уверенность в том, что врачи данного учреждения смогут оказывать квалифицированную помощь всем своим пациентам.

Врач общей практики (семейный врач) Венера Тимеркаева рассказала, что работает в ЖК «Царево» четыре года. Сейчас она будет вести прием в просторном здании, где расположены много кабинетов, в том числе два процедурных кабинета, оборудованных современной техникой, со стойкой регистрации. Если ранее во врачебной амбулатории даже не было регистратуры, то сегодня для жителей созданы все условия: пациент может обратиться в регистратуру, получить необходимую информацию, а также записаться к специалисту.

В связи с увеличением населения прием будут осуществлять два участковых терапевта. «Если ранее в Царево жили 200 человек, то сейчас 2 700», — отметила медик.

Данный проект был реализован в рамках республиканской программы «Совершенствование первичной медико- санитарной помощи населению Республики Татарстан» благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.