Кашапов анонсировал строительство двух новых промпарков в Пестречинском районе

В Пестречинском районе на этот год намечен запуск пяти промышленных проектов. Новые объекты откроются в селах Арышхазда и Кощаково. Кроме того, ведется работа по созданию двух новых промышленных парков в селах Шали и Старое Шигалеево. Планами на 2023 год поделился глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

«Сейчас мы занимаемся переводом категорий двух земельных участков в селах Шали и Старое Шигалеево для развития новых промышленных парков», — анонсировал Ильхам Кашапов.

Промпарк в селе Старое Шигалеево займет площадь в 17,5 га. Он будет специализироваться на логистических складах и производственных объектах 4-го и 5-го класса опасности. В развитие инфраструктуры будет вложено 76 млн рублей. Индустриальный парк разместит не менее 22 резидентов.

В Шалях инвестором является ООО «М-7 Девелопмент» – компания, которая успешно реализовала индустриальный парк «М7» в Зеленодольском районе. Площадь участка составляет 34,3 га. Специализацией станет придорожный сервис и производственные объекты 3-го, 4-го и 5-го класса опасности. В развитие инфраструктуры инвестор планирует вложить около 150 млн рублей. Индустриальный парк разместит не менее 50 резидентов.

Кашапов также перечислил пять новых производств, запуск которых запланирован на этот год. Так, в селе Арышхазда ожидается запуск асфальтобетонного завода. Объем инвестиций в проект составит 80 млн рублей. Здесь будет создано 15 рабочих мест. В селе Кощаково откроется производство строительных инструментов, объем инвестиций — 31 млн рублей, будет создано 23 рабочих места. Кроме того, появится производство стеклопластиковой арматуры, где будет создано 30 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 50 млн рублей.

Пополнится район и производством строительных материалов (объем инвестиций — 20 млн рублей, 10 рабочих мест) и производственно-складскими помещениями (объем инвестиций — 41 млн рублей, 7 рабочих мест).

«Развитие экономики и социальной сферы Пестречинского района обеспечивает активная инвестиционная деятельность. Объем инвестиций по итогам прошлого года составил 19 млрд 750 млн рублей, что почти на 200 млн рублей больше, чем в 2021 году», — отметил глава района.

Так, промышленный парк «Званка» получил государственную аккредитацию. Общая площадь земельного участка 35 тыс. кв. метров. Площадь производственных помещений 9 тыс. кв. метров. Резидентами стали 19 компаний. Благодаря им появилось 137 рабочих мест. За период с 2018 по 2022 годы было инвестировано более 70 млн рублей.

«Считаем данные проекты точками роста Пестречинского района на последующие 5 лет, все они направлены на создание новых рабочих мест, и мы приложим все усилия для их полноценной реализации», — подытожил глава района.